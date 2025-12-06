В Казани планируют провести молодежный форум Фонда знаний ОАЭ

Достигнута договоренность о проведении в 2026 году в Казани молодежного форума Фонда знаний Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«Мы договорились с господином Джамалем Хувайребом, это советник по культуре Премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бин Рашида, о проведении их главного ежегодного молодежного форум у нас в Казани на следующий год. В этом году он проходил в Марокко, в Рабате. Им очень интересен Татарстан, они видят большой потенциал для сотрудничества в области культуры и образования», – рассказал собеседник агентства.

Фонд ежегодно проводит мероприятия по всему миру, посвященные знаниям в разных областях, пояснил он.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.