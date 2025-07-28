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Общество 28 июля 2025 21:55

В Казани планируют провести концерт, посвященный памяти артистки Резеды Шарафиевой

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В столице РТ хотят организовать большой концерт, посвященный памяти народной артистки Татарстана Резеды Шарафиевой, которая скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщила близкая подруга певицы, начальник Управления по работе со СМИ Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхи, чьи слова приводит ТНВ.

Она подчеркнула, что это будет не просто вечер памяти, ведь в январе 2026 года у артистки был бы юбилей.

«Я уже договорилась с директором КЦ «Чулпан» на 10 января. В этот день будет и день памяти, и 60-летний юбилей», — сказала Шайхи.

Среди артистов, которые, как ожидается, выступят на концерте - Равиль Галиев, Расим Низамов, Фердинанд Салахов и многие другие.

#концерты #память #артисты #Казань
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