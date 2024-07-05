В Казани планируют приватизировать ряд зданий в центре города

Казанские власти хотят приватизировать здание городского магистрата. Процедуру планируется проделать уже в 2024 году. Отметим, что данный памятник архитектуры федерального значения расположен по адресу: улица Баумана, дом №3 (недалеко от станции метро «Кремлевская» и Академии наук РТ). Соответствующий документ появился в сборнике городского исполкома.

Площадь магистрата, согласно сведениям из документа, составляет 792,60 квадратных метра. Также власти приватизируют и участок, на котором стоит здание. Площадь земли — 2 247 «квадратов».

Также в Казани планируют в 2024-м приватизировать и ряд других объектов в «самом сердце города». Среди них: помещения первого и второго этажей в доме №30 по улице Баумана. На Баумана, 62/9 под приватизацию попадут подвал и первые два этажа. Помимо этого, первые 3 этажа перейдут в собственность города в здании на Баумана, 56.

Приватизировать планируют и здание по адресу ул. Гривская, 54. Это муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Городское благоустройство», расположенное в 2 км от «Чаши».

Также в списке «на приватизацию» числятся:

подвал и 1 этаж на улице Деловой, 11 (недалеко от парка Петрова);

1 и 2 этаж по улице Клары Цеткин, 28;

1 этаж по улице Комарова, 2/3

подвал и 1 этаж по улице Горького, 26 (рядом с Лядским садиком);

здание конторы в поселке Мирный, а также здание механической мастерской, навозохранилище, скважина, летняя теплица, водозаборная скважина в питомнике, распашные ворота, подземный газопровод низкого давления с газовым оборудованием и землей площадью 5,5 тыс. «квадратов»;

здание и земля под ним по адресу ул. Патриса Лумумбы, 30.