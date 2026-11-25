В Казани планируют построить учебно-лабораторный корпус КГАСУ
Проект строительства учебно-лабораторного корпуса Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) получил положительное заключение государственной экспертизы. Здание планируют построить на улице Калинина, 41 в Казани.
Застройщиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, проект подготовили специалисты «Татинвестгражданпроекта» и компании «Адаль».
Сроки начала строительства, его стоимость и характеристики будущего корпуса в опубликованных сведениях не указаны.