В Казани планируют построить комплекс для термохимической переработки отходов

В столице Татарстана возвести производственный комплекс для термохимической переработки отходов методом пиролиза. Общественные обсуждения технической документации продлятся с 21 марта по 19 апреля, соответствующее постановление подписал мэр Казани Ильсур Метшин.

Как отмечается в тексте постановления, опубликованном в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани, общественные слушания проводятся на основании заявления ООО «ТУ Био Интеллект».

Необходимые сведения должны быть размещены на сайте информационной системы «Общественные обсуждения». Оповещение уже опубликовано на портале, в отличие от технического регламента, предварительных материалов и приложений.

Ранее, 7 марта, начались общественные обсуждения проекта по обезвреживанию тем же методом непрерывного пиролиза отходов полимеров и осадков сточных вод (они продлятся до 15 апреля). Заказчиком выступает управляющая компания «Комплексное энергоразвитие — холдинг» («КЭР-холдинг»), а исполнителем — ООО «НефтьСтройПроект».

Во время пиролиза процесс разложения полимерных соединений происходит в условиях высокой температуры и недостатка кислорода в специальных печах. Содержащиеся в отходах соединения расщепляются на более простые вещества с низкой молекулярной массой.

«При пиролизе органические отходы не сгорают полностью, а превращаются в ценное топливо и пиролизный газ. Это источники энергии, которые могут быть использованы для получения большого количества тепловой энергии», — отмечается в технической документации.

Обезвреживать «КЭР-холдинг» собирается отходы полимеров (пластиковые бутылки, полиэтиленовые упаковки, полимерную пленку, корпуса различных видов техники, ящики из пластмассы, другие пластиковые емкости, оконные профили и так далее) после сортировки и осадки сточных вод, образующихся после термосушки.