Экономика 8 декабря 2025 12:15

В Казани планируют построить газовый снегоплавильный пункт

Газовый снегоплавильный пункт может появится в жилом районе «Салават Купере». Об этом сообщил глава Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Альберт Шайнуров на деловом понедельнике.

По его словам, газовый пункт по производительности сопоставим с тремя канализационными камерами плавления. А в новом снегоплавильном пункте планируют разместить одну газовую и три канализационных камеры.

Шайнуров также добавил, что в связи с постоянным строительством новых жилых комплексов при проектировании новых ЖК необходимо учитывать место под снегоплавильные пункты или же под места для складирования снега.

#Деловой понедельник #Татарстан #Казань #снегоплавильные пункты
