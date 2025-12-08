В Казани планируют построить газовый снегоплавильный пункт

Газовый снегоплавильный пункт может появится в жилом районе «Салават Купере». Об этом сообщил глава Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Альберт Шайнуров на деловом понедельнике.

По его словам, газовый пункт по производительности сопоставим с тремя канализационными камерами плавления. А в новом снегоплавильном пункте планируют разместить одну газовую и три канализационных камеры.

Шайнуров также добавил, что в связи с постоянным строительством новых жилых комплексов при проектировании новых ЖК необходимо учитывать место под снегоплавильные пункты или же под места для складирования снега.