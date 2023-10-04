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В Казани планируют понизить норматив стоимости квадрата жилья для расчета соцвыплат
В IV квартале 2023 года в Казани могут снизить норматив стоимости одного квадратного метра жилья для расчетов соцвыплат и платежеспособности молодых семей. В сравнении с третьим кварталом его предложили снизить на 893 рубля — до 130 982. Об этом говорится проекте постановления, разработанном исполкомом столицы РТ.
«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в г.Казани на четвертый квартал 2023 года для расчета платежеспособности молодых семей и размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилья, в размере 130 982 рубля», — отмечается в тексте.
Напомним, что в третьем квартале 2023 года норматив установлен в размере 131 875 рублей.
Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 10 октября.
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