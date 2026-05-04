Общество 4 мая 2026 15:20

В Казани планируют ограничить движение транспорта 10-14 июня из-за первенства России по триатлону

В Казани планируют временное ограничение движения транспорта с 12 по 14 июня в связи с проведением первенства России по триатлону среди юношей и девушек 15-17 лет, а также всероссийских соревнований «Лига триатлона. Дети» среди мальчиков и девочек 7-12 лет. Это следует из проекта постановления Исполнительного комитета города, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предусматривает введение ограничений на следующие периоды и участки:

  • с 9:00 10 июня до 23:00 14 июня – на парковке Центра семьи «Казан»;
  • с 6:00 до 13:00 12 июня – по улице Сибгата Хакима (от Декабристов до Ф.Амирхана, приостановление двух направлений движения);
  • с 6:00 до 12:00 13 июня – по тому же участку;
  • с 6:00 до 15:00 14 июня – также по улице Сибгата Хакима.

Кроме того, с 20:00 11 июня до 15:00 14 июня планируется запретить парковку и движение средств индивидуальной мобильности (электросамокатов и велосипедов) на указанных участках, за исключением пользования для помощи в организации соревнований.

Контроль за исполнением возложен на заместителя руководителя Исполкома Казани Азата Абзалова.

#ограничение движения транспорта #триатлон #Казань
