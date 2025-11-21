В Казани планируют обновить Профсоюзную улицу для удобства пешеходов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Профсоюзную улицу в Казани планируют сделать удобнее для пешеходов. Об этом сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов в своем Телеграм-канале.

Подробности предстоящей реорганизации движения пока не раскрываются.

«Я уверен, что в будущем эта улица станет комфортнее для пешеходов. Каким именно путем мы к этому придем – сейчас как раз решаем. Если у урбанистов и жителей есть предложения – готовы их выслушать!» – написал Салихов.