Общество 21 ноября 2025 16:49

В Казани планируют обновить Профсоюзную улицу для удобства пешеходов

В Казани планируют обновить Профсоюзную улицу для удобства пешеходов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Профсоюзную улицу в Казани планируют сделать удобнее для пешеходов. Об этом сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов в своем Телеграм-канале.

Подробности предстоящей реорганизации движения пока не раскрываются.

«Я уверен, что в будущем эта улица станет комфортнее для пешеходов. Каким именно путем мы к этому придем – сейчас как раз решаем. Если у урбанистов и жителей есть предложения – готовы их выслушать!» – написал Салихов.

#улица профсоюзная #Казань
