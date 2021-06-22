В Казани планируют начать вакцинировать от Covid-19 в отдаленных поселках

В Казани планируют создать пункты для вакцинации от коронавируса Covid-19 в отдаленных уголках города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«В поселках проживают 220 тыс. людей, многие отдыхают на каникулах у бабушек, дедушек, для них вакцинацию нужно сделать доступной, чтобы им не приходилось ездить в город», — поручил мэр Казани Ильсур Метшин.

В беседе с ИА «Татар-информ» представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Татарстана поддержал идею мэрии, отметив, что организовать такие выездные бригады вполне можно. Главное, по его словам, чтобы были желающие вакцинироваться от коронавируса в отдаленных казанских поселках.

Всего вакцинацию против Covid-19 уже прошли 137,4 тыс. казанцев. Привиться можно в том числе у девяти станций метро и в торговых центрах.