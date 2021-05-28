Минздрав РТ планирует начать вакцинацию от Covid-19 у станций метро в Казани

У станций казанского метрополитена могут начать делать прививки от новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы рассматриваем вариант того, чтобы со следующей недели начать вакцинацию у станций метро», — отметил спикер.

Он объяснил, что все желающие смогут привиться в таких пунктах даже во время дороги на работу.

«Наиболее приближен к населению вот этот процесс вакцинации», — отметил Жаворонков.

По словам замминистра, всего вакцинировались 348 тыс. татарстанцев, вторую дозу получили 243 тыс. жителей республики. За прошедшие сутки прививку сделали почти 5,5 тыс. человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мобильная бригада медиков начала выезжать в дачные поселки и садоводческие товарищества Татарстана для вакцинации населения от коронавируса.