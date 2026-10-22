В Казани планируют масштабное празднование 100-летия повара Юнуса Ахметзянова

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Планами по празднованию столетия со дня рождения Юнуса Ахметзянова поделился президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов на пресс-конференции «Татар-информа».

Юбилей легендарного кулинара будет отмечаться 28 февраля 2027 года, подготовка к нему уже началась.

«Юнус Ахметзянов – наша легенда, человек, который поднял ранг искусства татарской кухни. В 1980 году он представлял команду из Татарстана на Олимпиаде в Москве, когда автономные республики не допускались к участию, но для Татарстана сделали исключение. Следующий международный турнир среди молодых поваров стран Исламского мира, который носит его имя, мы планируем посвятить этой знаменательной дате», – заявил Гаязов.

По его словам, Ассоциация намерена обратиться в Правительство республики с предложением сделать акцент на юбилее Ахметзянова в рамках гастрономического форума «Россия – Исламский мир», который традиционно проходит в мае. Планируется, что номинации турнира будут тематически связаны с наследием мастера.

Он отметил, что это важное событие не только для отрасли, но и для всей республики.

«Представляя Ассоциацию рестораторов и отельеров, хочу подчеркнуть: во всех этих турнирах в первую очередь заслуга правления нашей Ассоциации. Эти выступления и сотрудничество с Лигой поваров Татарстана – правильное направление работы, которое способствует признанию нашей кухни не только на национальном, но и на международном уровне», – подчеркнул президент Ассоциации.