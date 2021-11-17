В Казани планируется установить памятную доску летчику Михаилу Девятаеву

В Казани предполагается установить мемориальную доску в честь летчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Проект соответствующего постановления Кабинета Министров Татарстана подготовило Министерство культуры РТ.

Памятная доска должна появиться на здании №7 по улице Несмелова. Сейчас здесь расположен Казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта, а когда-то находился Казанский речной техникум. В нем с 1934 по 1937 год учился будущий легендарный летчик.

Надпись на доске на русском и татарском языках будет упоминать учебу Михаила Девятаева в техникуме и его подвиг — «легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете».

Инициатором установки мемориальной доски помимо Минкультуры республики выступает некоммерческая организация «Фонд памяти Александра Печерского».