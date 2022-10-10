В Казани планируется провести реновацию рынков

В Присутственных местах Казанского Кремля прошли осенние «Архитектурные диалоги». На встречах архитекторы обсудили реновацию промышленных территорий и рынков столицы. Об итогах этих бесед на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

На сегодняшний день в Казани насчитывается более 20 рынков. По словам докладчика, состояние многих из них не удовлетворяет требованиям современного города. «В рамках заданной темы состоялся обзор рыночных площадок, рассмотрен опыт адаптации рыночных пространств под современные потребности города», — отметила специалист.

Кроме того, на рынках планируется сохранить торговлю с огородов и предоставить жителям прилегающих районов возможность продавать продукцию, сделанную своими руками. По своей сути рынок может стать местом легализации самозанятых, добавила докладчик.

«Рынки могли бы стать небольшими подцентрами районов, где можно не только приобрести продукты питания и перекусить, но и приятно провести время, пообщаться с друзьями, посетить мастер-классы, послушать музыку или провести детское мероприятие», — поделилась своим видением возможного будущего этих площадок Ильсияр Тухватуллина.