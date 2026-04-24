Общество 24 апреля 2026 14:37

В Казани планируется ограничить движение транспорта 10 июля из-за открытия театрального фестиваля

В центре Казани планируется временное ограничение движения транспортных средств 10 июля в связи с открытием театрального фестиваля. Это следует из проекта постановления Исполнительного комитета города, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предусматривает возможность введения запрета на проезд с 18:30 до 20:00 на участке улицы Чернышевского – от Дзержинского до Кремлевской, а также на улице Кремлевской – от Чернышевского до площади 1 Мая. Ограничения планируют ввести при необходимости для обеспечения безопасности в день проведения праздничного мероприятия.

#перекрытие дорог #Казань #театральный фестиваль
В топе
В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

23 апреля 2026
ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

23 апреля 2026
Новости партнеров