В Казани планируется благоустроить набережную реки Ноксы

В Казани в этом году планируется благоустроить набережную реки Ноксы вдоль жилого комплекса Green. С проектом благоустройства сегодня ознакомился мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

«Строительство парковой набережной протяженностью 890 метров запланировано в два этапа. Первый участок практически достроен силами застройщика, оставшиеся элементы благоустройства будут выполнены после наступления теплой погоды. Второй участок планируется сдать во II квартале 2024 года», — отметили в пресс-службе.

Общая площадь набережной вдоль жилого комплекса составит 12 120 кв. метров, площадь зеленой зоны — более 8 тыс. кв. метров. Парковая зона набережной будет разделена на верхнюю и нижнюю террасы.

В верхней части установят спортивную и детскую площадки. Будет благоустроена фестивальная зона для проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, застройщик рассматривает вариант по созданию площадки с качелями с видом на набережную реки. Нижняя часть, по мнению проектировщиков, должна остаться в естественном виде.

Некоторые объекты, например, амфитеатр и пешеходные дорожки, будут сделаны из дерева, а остальные элементы — из экологически чистых материалов. В парковой части будет прогулочная зона и велодорожка, которую соединят с общегородской велосипедной сетью.

Предполагается, что общественное пространство вдоль ЖК Green станет частью набережной Ноксы, которая продлится до Мамадышского тракта, а после соединится с парком возле ЖК «Весна». В результате на Ноксе появится прогулочная парковая зона протяженностью более 3,5 километра.