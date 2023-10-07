В Казани питерский музей открыл выставку о «плавучем гражданине» России ледоколе «Красин»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вилка из столового судового набора с надписью-маркировкой «Святогор» (это первое, дореволюционное название ледокола «Красин»), заклепка первой обшивки корпуса, а еще оборудование и инструменты, книги, предметы быта, фотографии и личные вещи членов экипажа разных лет, сувенирная продукция с изображением и именем легендарного ледокола, предметы помощи, оказанной Советскому Союзу США по ленд-лизу, — в Казань из Санкт-Петербурга приехала выставка о судне — покорителе Арктики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экспозиция занимает небольшой зал в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, филиале Национального музея Татарстана на территории Казанского Кремля. Выставку, которую составляют 61 экспонат, привез корабль-музей «Ледокол „Красин“» — филиал калининградского Музея Мирового океана.

Заведующая научно-фондовым отделом музея Мария Растегина искренне и эмоционально сравнивает корабль с гражданином страны, переживающим вместе с людьми все потрясения ХХ века. С 1990-х годов ледокол пришвартован на вечную стоянку у набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге — сейчас это музей на плаву. Но судно, построенное в 1916 году в Великобритании ещё для Российской империи, оказывалось и намеренно затопленным близ Архангельска в 1918 году, и вело конвой по Северному морскому пути в годы Великой Отечественной войны, и выходило в арктические экспедиции, а в 1990-1991-м — и в коммерческие рейсы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ледокол „Красин“ никогда не был военным судном. Его миссия всегда была спасать и помогать. Благодаря ледоколу были спасены экипаж и пассажиры (более ста человек) ледокольного парохода „Соловей Будимирович“. Так молодой ледоход уже вписал свое имя в историю как спасательное судно. Потом была спасательная экспедиция 1928 года — спасение экипажа Умберто Нобиле. Такое понятие как тревел-блог [впервые] получило широкое распространение именно на борту ледокола „Красин“, когда на его борт зашли журналисты и в реальном времени описали, как проходит спасательная операция. Весь мир рукоплескал команде ледокола, и это имя стало практически именем нарицательным. Выпускались карандаши с этим названием, бескозырки... Весь мир поразила бескорыстность советского экипажа, который ушел в Арктику, собравшись за несколько часов», — рассказала о некоторых вехах «биографии» ледокола Мария Растегина.

Фонд экспонатов судна-музея насчитывает около 6 тыс. единиц хранения. Но главным остается, конечно же, сам ледокол, по которому проводятся экскурсии, в том числе и в машинное отделение. Делегировав часть экспонатов на выставку в Казань, питерский музей задумался над выявлением по архивным записям среди членов экипажа ледокола разных лет выходцев из Казани и с территории современного Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это наша общая история: у нас большая многонациональная страна, на ледоколе „Красин“ были люди из Татарстана, из Башкортостана, из Белоруссии… Мы создаем специальную программу, чтобы, привозя выставку в разные регионы, делать акцент: неважно, в каком регионе родились вы — Север, Арктика, исследования могут захватить любого человека. Главное — мечтать, главное — чего-то хотеть, что-то открыть, для себя прежде всего. Люди из разных регионов оказываются на Севере, на Юге, на Дальнем Востоке. Хотелось бы, чтобы жители вашего региона узнали об истории покорения Северного полюса. Эта история полна героических событий», — подчеркнула Растегина.

На открытии выставки присутствовали ученики-юнармейцы 181-й школы. Одним из первых посетителей оказался и член Союза писателей России Владимир Щедрин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Небольшие мероприятия, похожие на нынешнее, сегодня по всей стране проходят в очень многих городах. А из этих маленьких мероприятий складывается общее полотно культурной жизни нашей страны. В арабском языке существует пословица, что бархан складывается не из маленьких горок, а из песчинок: именно они делают его мощным, плотным, высоким, красивым. Пусть такие мероприятия и дальше проходят по всей стране, они и создадут величие развития нашей культурной жизни, исторической и в целом позитивно настроенной», — заметил литератор.

Побывать в Санкт-Петербурге и иметь возможность посетить судно-музей «Красин», единственный сохранившийся в России корабль — участник полярных конвоев, пожелала всем Мария Растегина. Предваряющее знакомство с судном-легендой можно начать с посещения выставки в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в Казанском Кремле. Она будет работать до 8 ноября, а после Казани отправится в Уфу.