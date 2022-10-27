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Ру Тат
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Происшествия
27 октября 2022  08:38
Полина Шевчук

В Казани пикап сбил женщину, она в больнице

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Наезд на пешехода произошел сегодня около семи утра на улице Аделя Кутуя в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель пикапа Dodge при повороте не уступил дорогу 37-летней женщине, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

«Пострадавшую с травмами головы доставили в больницу. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.
 

 

#наезд на пешехода #сбил женщину #ГИБДД Казани
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