В Казани пикап сбил женщину, она в больнице

Наезд на пешехода произошел сегодня около семи утра на улице Аделя Кутуя в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель пикапа Dodge при повороте не уступил дорогу 37-летней женщине, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

«Пострадавшую с травмами головы доставили в больницу. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.

