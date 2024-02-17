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Происшествия 17 февраля 2024 14:53

В Казани пешеход хотела пропустить машину, но поскользнулась и упала под колеса

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Сегодня на Кул Гали произошло ДТП с пострадавшей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель Toyota заезжала во двор, а женщина пыталась пропустить машину и встала на обочине дороги. В какой-то момент пешеход поскользнулась и упала под колеса авто.

По предварительным данным, у 63-летней пострадавшей диагностировали ушиб голени. Женщину направили в травмпункт.

#сбили женщину
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