В Казани пешеход хотела пропустить машину, но поскользнулась и упала под колеса

Сегодня на Кул Гали произошло ДТП с пострадавшей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель Toyota заезжала во двор, а женщина пыталась пропустить машину и встала на обочине дороги. В какой-то момент пешеход поскользнулась и упала под колеса авто.

По предварительным данным, у 63-летней пострадавшей диагностировали ушиб голени. Женщину направили в травмпункт.