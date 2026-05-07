В Казани первый турнир по робототехнике открыл ведущий-робот

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева стартовал первый открытый турнир Татарстана по робототехнике «Робоказань». В нем принимают участие более 2 тыс. детей со всего Поволжья.

«Примечательно, что турнир проходит именно 7 мая – в День радио. Именно связисты заложили фундамент по передаче информации из точки А в точку Б. Благодаря радиосвязи и цифровым технологиям сейчас идет активное развитие их начинаний. Те роботы, которых вы, ребята, создаете, в том числе работают за счет радиосвязи. Не было бы у нас связистов, роботы были бы совершенно другими», – отметил на церемонии открытия министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Илья Начвин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Турнир вместе с живым ведущим открыл его помощник – робот Unitree G1. Говорил он мало, но активно приветствовал выступающих и аплодировал. Собравшихся в зале юных робототехников это зрелище привело в восторг.

«Желаю вам провести замечательный день в стенах этого ИТ-парка. Здесь, на самом деле, часто бывают взрослые серьезные мероприятия – различные форумы, конференции. Но сегодня это здание принадлежит вам. Вы – это наше будущее. Вы сможете сделать то, чего не смогли или не успели сделать мы. Вы строите нашу страну – пользуйтесь каждым моментом, каждой возможностью», – обратилась к детям замглавы Минобрнауки РТ Алсу Асадуллина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Призовой фонд соревнований – 300 тыс. рублей. Его распределят между победителями турнира. Участники будут состязаться по пяти трекам: технологическое предпринимательство, спортивная робототехника, цифровые ИТ-стартапы, ИИ-хакатон и технологии будущего.

«Татарстан – это цифровая столица России, так что вы находитесь в правильном месте, занимаетесь правильным делом. Будущее за теми технологиями, которые вы уже умеете создавать», – подвел итог церемонии открытия вице-президент Академии наук Татарстана Айрат Хасьянов.