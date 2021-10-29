В Казани перезапустили работу волонтерского центра, созданного для борьбы с Covid-19

В Казани из-за роста заболеваемости Covid-19 и введенных ограничительных мер перезапущена работа волонтерского центра «Единой России» для оказания помощи гражданам и медикам в критической ситуации. В работе центров участвуют депутаты и партийный актив города, сообщает информационный центр партии.

На помощь медикам в эти дни привлекают ординаторов, волонтеров, студентов медицинского колледжа — всего порядка 120 человек. Набор волонтеров продолжается.

Сейчас требуется доставка лекарств тем, кто лечится на дому, и людям из группы риска. Нужны волонтеры для заполнения реестров горожан, сделавших прививку в поликлиниках и пунктах вакцинации.

По поручению мэра Казани, секретаря местного отделения партии Ильсура Метшина в помощь медикам выделено 35 служебных автомобилей для работы первичной сети здравоохранения. А депутаты фракции «Единой России» в Госсовете Ольга Воронова, Нияз Гафиятуллин и депутат Казгордумы Рима Мухамедшина передали казанской поликлинике №18 компьютер для заполнения реестра вакцинированных и продуктовые наборы для медперсонала.

«У нас уже наработан опыт по организации помощи врачам и медицинским учреждениям и гражданам на самоизоляции. Сейчас остро стоит вопрос по проведению разъяснительной работы по вакцинации. На выполнение этих задач и будет направлена работа волонтеров, партийного актива и депутатского корпуса в ближайшее время», — прокомментировала Ольга Воронова.

Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» в Казани был открыт в марте 2020 года. Волонтеры, депутаты всех уровней, партийные активисты занимались автоволонтерством, в партнерстве с бизнесом приобретали средства защиты, обеспечивали медиков и нуждающихся граждан продуктовыми наборами и горячим питанием. В первую волну пандемии активисты местного отделения партии оказали помощь медучреждениям города на сумму более 1,5 млн рублей. Также единороссы Казани в рамках благотворительной акции «Помоги учиться дома» передали более 200 компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.