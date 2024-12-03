В Казани перевели старинные татарские рецепты на английский и арабский языки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Татарстана презентовали открытки «Сабантуй.Рецепты». Сборник старинных татарских блюд издан на четырех языках: русском, татарском, английском и арабском. О ходе работы и трудностях, с которыми сталкивались составители, они рассказали гостям.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сборник открыток стал итогом работы, которая началась еще в прошлом году. Тогда был объявлен сбор рецептов, по итогам которого в электронной и бумажной форме было принято около 200 заявок. 123 попали на финальный отбор, а 54 вошли в итоговый вариант. Это в том числе варианты губадии, мясного пирога, конской колбасы, элеша и эчпочмака.

Иллюстрации и фотографии к сборнику подготовили студенты Школы креативных индустрий при Казанском художественном училище им. Н. Фешина. Отдельные блюда для снимков были приготовлены студентами Казанского инновационного университета им. В. Тимирясова.

Как рассказала доцент кафедры арабистики ИМО КФУ Ильвера Салахова, перевод рецептов на арабский язык стал самой сложной частью работы. Малейшие поправки в русском или английском вариантах полностью изменяли структуру арабского текста.

Арабский язык относится к семитской языковой семье, а татарский — к тюркской. «Я горда тем, что переводила именно я, а не араб. Он бы не понял тонкостей нашей кухни», — уверена она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, привела пример Салахова, в арабском языке нет слова «корт». Перевод осуществлялся описательным способом — продукт варится из «катыка», для которого тоже нет арабского синонима.

«В арабском языке только три гласных: а, у, и. Как передать слово “эчпочмак“?» — рассказала о другой сложности переводчица.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Английский перевод был осложнен другой проблемой — передачей согласных звуков. Чаще всего в названиях татарских блюд используется жёсткий вариант буквы «к». В своей работе автор английского перевода, доктор филологии Резеда Сафиуллина-Ибрагимова использовала букву «Q».

«Это же татарская кухня. Давай передавать звучание татарского языка», — вспомнила процесс создания перевода Сафиуллина-Ибрагимова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарская кухня очень востребована в арабском мире, считает президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов. Он вспомнил свою поездку в Саудовскую Аравию, где в составе российской делегации представил аравийским шейхам блюда национальной кухни.

«Всем все понравилось, сказали везти еще и открывать ресторан. Единственное блюдо они не поняли — пирог с калиной. Никто не смог им объяснить», — вспомнил реакцию участников мероприятия Гаязов.

По итогам встречи авторам рецептов были вручены подарочные издания сборников открыток.

Набор открыток издан при поддержке Правительства РТ, Министерства культуры РТ, Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина, Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан.