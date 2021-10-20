Власти Казани с волонтерами пересчитают бездомных животных

Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Начиная со вчерашнего дня в Казани проходит перепись бездомных животных. Студенты-ветеринары с преподавателями в течение трех дней обойдут десять участков города, где наибольшее количество бродячих собак. Они их сфотографируют и сделают описание. Сегодня волонтеры обошли Кировский и Московский районы.

«Есть получение мэра – сделать город безопасным для жителей и гуманным по отношению к животным. Когда мы начали работать в этом направлении, узнали о существовании методики, благодаря которой можно посчитать количество животных на улицах. Мы ее изучили и вместе с ветакадемией разработали порядок действий и схему маршрутов, которая охватывает все ключевые места для обитания бродячих собак. В результате исследования мы получим достоверную картину численности животных», — рассказал замруководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятиуллин.

Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Он пояснил, что собрать такую статистику нужно для того, чтобы понимать реальную ситуацию с бродячими собаками и какой вместимости нужен приют. Такая перепись проводится в Казани впервые, подобного опыта немного и по всей России. Принято решение пересчитать только собак, так как кошки зачастую не сидят на улицах и их сложнее заметить. Но Гиниятуллин подчеркнул, что в будущем возможна и перепись для бродячих котов, но пока такого проекта нет.

Каждый участок из десяти выделенных студенты обойдут три раза. При виде собаки они издалека ее фотографируют, после чего заполняют специальную анкету, где указывается возраст, пол, рост, наличие ошейника или бирки, внешнее состояние здоровья и общественный характер животного. Все эти параметры определяются исключительно визуально по оценке волонтера, рассказал декан факультета ветеринарной медицины КГАВМ Фарит Нургалеев.

Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

«Существуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения животных, где объяснено как проводить подсчет бродячих животных, на какой территории и спроектировать результаты на весь город», — отметил он.

При этом для сокращения погрешности такая же перепись будет проведена еще два раза с интервалом в неделю. Сегодня студенты пройдут в Кировском районе по улицам Большая, Боевая, Красногорская, Аракчинская, Поперечно-боевая, а также Кировской дамбе. В Московском районе – в парке Урицкого, по улицам Королева, Усманова и Васильченко.

Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Вчера студенты-ветеринары посетили Авиастроительный и Ново-Савиновский районы.

«Больше всего собак мы встретили в Авиастроительном районе, где у нас было два участка – 56 и 49 собак соответственно. В Ново-Савиновском районе мы записали данные о 18 собаках», — сообщила аспирант КГАВМ Анастасия Бутова.

По ее словам, сбор подобной статистики позволит для социально-адаптированных собак быстрее найти себе дом, а также выявить агрессивных особей, с которыми должна быть проведена психологическая работа, что позволит сократить количество животных на улицах.