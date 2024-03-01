В Казани перепели песню из фильма «Ла-ла-ленд» в преддверии выборов Президента РФ

Выпускники казанского Центра искусств «Шарм» перепели композицию из фильма «Ла-ла-ленд», посвятив кавер предстоящим выборам Президента России. Совместив получившуюся песню с кадрами из музыкального фильма, они выложили получившийся клип на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Перепеть казанские артисты решили первую музыкальную сцену из фильма, в которой девушки и молодые люди поют среди автомобилей, стоящих в пробке. Призывая слушателей прийти на выборы, создатели клипа, кажется, хотели намекнуть, что и пробки не должны стать помехой реализации активного избирательного права. «Сходи на выборы со мной и со своей страной!» — поет в клипе выпускница «Шарма» Лиза Мартынова.

«Нам кажется, что это мелодия такая же теплая и солнечная, как приближающаяся к нам весна!» — замечают авторы в публикации, сопровождающей клип. Таким образом, они, видимо, пожелали дополнительно связать ключевое внутриполитическое событие марта, обойти которое, по их собственным словам, они не могли, с сезонным обновлением природы.

«Сложностей в работе над песней не было, ведь я хорошо знакома с композициями из фильма „Ла-ла-ленд“ и всегда хотела их исполнить. Я рада, что представилась такая возможность! Мне понравился сам процесс работы и ее результат, и, так как я с детства записываюсь в студии Центра искусств „Шарм“, запись проходила легко и очень интересно», — рассказала Лиза Мартынова.

Центр искусств «Шарм» работает в Казани с 2014 года. Он подготовил сотни выпускников, музыкантов и танцоров, которые являются лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).