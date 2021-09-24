В Казани переосмыслят этническую культуру народов Поволжья

Автор фото: Владимир Васильев

На территории Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль».

Этнофорум развернется на двух площадках, где на главной сцене пройдет основная музыкально-зрелищная часть, а второе пространство предложит разнообразную параллельную программу фестиваля.

В этот день на сцене выступит множество коллективов и солистов, которые съедутся со всего Татарстана, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Марий Эл и Башкортостана. Их выступления станут демонстрацией всевозможных стилей, возникших при переосмыслении этнической культуры. Гости проекта услышат татарский синти-поп, удмуртский гранж, чувашский джаз, мордовский поп и много другое.

Хедлайнером площадки станет Манижа.

«На основной сцене мы постарались собрать музыкантов и исполнителей не только из разных районов Татарстана, но со всей России. Молодых, юных, не боящихся экспериментов, а самое главное использующих либо национальные инструменты или исполняющих музыку на национальных языках народов Поволжья», — рассказала на пресс-конференции ИА «Татар-информ» арт-директор Дирекции парков и скверов Казани Дарья Куракова.

Она выразила надежду, что фестиваль станет подмостком для создания в Татарстане лаборатории, в которой смогут коллаборировать экспериментальные коллективы.

Малая сцена предложит зрителям танцевальные импровизации и мастер-классы по национальному танцу, фламенко, свободной пластике, а также поэтические батлы, в которых любой желающий сможет принять участие. Для юных гостей фестиваля на ней также развернется театральное представление «Нәни принц» — «Маленький принц».

Проект дополнит зона семейных мастерских, где можно будет бесплатно заняться мозаикой, каллиграфией, плетением кукол, росписью холщовых сумок, плетением бисером и многим другим.

«Мастер-классы в основном ориентированы на детскую аудиторию. Максимально в одном занятии смогут принять участие до 60 человек», — прокомментировала Куракова.

Для детей сформируется зона мультфильмов, где будут транслироваться анимационные ленты на разных языках народов Поволжья.

Пополнить коллекцию изделий ручной работы позволит ярмарка, где мастера предложат одежду, украшения, товары для дома и сувениры.

Проект несет не только развлекательный, но и просветительский характер: на площадке будут развернуты зоны гостеприимства народов, на которых будут представлены специально подготовленные материалы, которые расскажут о народах Поволжья, их культуре, традициях и достопримечательностях.

Изюминкой проекта станет уличная выставка — инсталляция «Дружба народов», состоящая из множества скульптур, изображающих представителей народов Поволжья в национальных костюмах. Фигуры выполнены в стилистике восьмибитных игр. Тем самым автор проекта — российский художник, член Союза художников и Союза дизайнеров России Андрей Люблинский продемонстрировал цифровую суть визуальной коммуникации.

Стать частью масштабного проекта казанцы и гости столицы смогут 25 и 26 сентября с 12:00 до 20:00.