Из-за строительства метро в Казани перенесена остановка «Улица Минская»

С 14 сентября в Казани переносится остановочный пункт «Улица Минская» по улице Юлиуса Фучика ближе к ТК «Азино». Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Остановка перенесена из-за строительства второй ветки метрополитена.

Отмечается, что 13 сентября на участке были проведены завершающие работы по переносу остановки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что очередной транш в 500 млн рублей планируется направить на строительство метро в Казани. Вторая ветка казанского метро с четырьмя станциями должна быть запущена в 2027 году.