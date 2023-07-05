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В Казани перенесли окончание ремонтных работ в доме «Миру-мир»
Сроки окончания капитального ремонта известного в Казани дома «Миру-мир», который располагается на площади Свободы, перенесли на осень. Об этом корреспонденту «Татар-информ» сообщили в подрядной организации ООО «СК «Модуль».
Ранее все работы на объекте планировали завершить к 30 июня текущего года. Однако, как пояснил подрядчик, длительное согласование работ, особенно связанных с фасадом здания, привели к увеличению срока.
Судя по строительным лесам, которые появились недавно у здания, работы наконец-то согласовали. Новый срок окончания работ отодвинулся на середину октября. При этом фасадные работы подрядчик планирует завершить в сентябре.
Напомним, расположенное по адресу Большая Красная 29а пятиэтажное здание построено в 1952 году. Последний капремонт в доме длился с 2007 по 2009 годы.
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