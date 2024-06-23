В Казани перенесли детскую барахолку из-за погодных условий

Первая в этом году детская барахолка на бульваре «Ак Чәчәкләр» переносится из-за погодных условий. Об этом сказано в телеграм-канале Дирекции парков и скверов Казани.

Ярмарка, на которой юные жители города могут продать свои игрушки, книги, одежду и поделки, обменяться ими с другими участниками или просто подарить друг другу, должна была пройти сегодня с 12 до 15 часов.

«Мероприятие состоится в следующее воскресенье, 30 июня. Благодарим за понимание», – отмечается в сообщении.