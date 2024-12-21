В Казани перенесен фестиваль «Татар Жыры»

Фестиваль татарской песни «Татар Жыры», который должен был состояться в Казни сегодня, 21 декабря, перенесен на 8 марта. Об этом сообщают организаторы.

Решение принято в связи с обстановкой в городе. Сегодня утром, напомним, в столице Татарстана было зарегистрировано несколько прилетов беспилотников. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова массовые мероприятия, которые были намечены на выходные, были отменены.