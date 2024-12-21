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В Казани перенесен фестиваль «Татар Жыры»
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Фестиваль татарской песни «Татар Жыры», который должен был состояться в Казни сегодня, 21 декабря, перенесен на 8 марта. Об этом сообщают организаторы.
Решение принято в связи с обстановкой в городе. Сегодня утром, напомним, в столице Татарстана было зарегистрировано несколько прилетов беспилотников. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова массовые мероприятия, которые были намечены на выходные, были отменены.
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