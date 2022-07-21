В Казани перекрыт участок перехода на станции метро «Площадь Тукая»

В Казани начали укладывать резиновое покрытие на лестницах в переходе станции метро площадь Тукая. Сегодня для движения посетителей был перекрыт участок со стороны по улице Петербургской, у гостиницы «Татарстан».

Фото: © Сельвина Илькаева / «Татар-информ»

Как ранее рассказали в мэрии, работы будут вестись поэтапно. На ступени укладывается резиновая крошка, которая снизит риск скольжения и возможных травм посетителей.

Лестницы перекрывают для того, чтобы покрытие успело застыть и схватиться.