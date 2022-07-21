news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
21 июля 2022  19:18

В Казани перекрыт участок перехода на станции метро «Площадь Тукая»

news_top_970_100

В Казани начали укладывать резиновое покрытие на лестницах в переходе станции метро площадь Тукая. Сегодня для движения посетителей был перекрыт участок со стороны по улице Петербургской, у гостиницы «Татарстан».

 

Фото: © Сельвина Илькаева / «Татар-информ»

Как ранее рассказали в мэрии, работы будут вестись поэтапно. На ступени укладывается резиновая крошка, которая снизит риск скольжения и возможных травм посетителей.

Лестницы перекрывают для того, чтобы покрытие успело застыть и схватиться.

#метро #ремонт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100