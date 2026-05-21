В Казани перекроют улицы из-за чемпионата России по велоспорту

Чемпионат России по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе» пройдет в Казани. В связи с подготовкой и проведением соревнований в городе временно ограничат движение транспорта на ряде улиц. Соответствующее решение проходит антикоррупционную экспертизу.

С 10:00 2 июля до 18:00 6 июля ограничат парковку на территории у Центрального стадиона – со стороны площади Тысячелетия, улицы Ташаяк и Кремлевской набережной.

4 июля с 05:30 до 14:00 полностью или частично перекроют движение на ряде центральных улиц и участков города, включая район Кремлевского моста, улицы Батурина, Дзержинского, Чернышевского, Профсоюзную, Миславского, Кави Наджми, Большую Красную, Толстого, Подлужную и прилегающие к ним участки. В этот период движение транспорта будет приостанавливаться в обоих направлениях либо по отдельным отрезкам дорог.

5 июля ограничения будут действовать дольше – с 05:30 до 16:00. Перекрытия затронут те же участки у Кремлевского моста, центральных улиц и набережных, а также прилегающие кварталы. Схема ограничений в целом повторяет режим предыдущего дня с продленным временем действия.

Использование средств индивидуальной мобильности на перекрытых участках запретят в период с вечера 3 июля до середины дня 5 июля, за исключением случаев, связанных с организацией соревнований.