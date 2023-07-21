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Новости Татарстана и Казани
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В Казани перекроют участки нескольких улиц из-за соревнований по триатлону
С 5 утра 12 августа в Казани перекроют несколько участков улиц. Мера принята на время проведения Казанского марафона, сообщает мэрия столицы РТ.
Ограничение будут снимать поэтапно. Меньше всего — до 11.10 — оно продлится на следующих участках:
— по нижнему мосту, от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до пр.Ямашева;
— по автодороге под мостом «Миллениум», от ул.С.Хакима у аквапарка «Ривьера» до ул.Ф.Амирхана, 1д.
До 14.15:
по ул.С.Хакима, от ул.Абсалямова до ул.Ф.Амирхана, приостановление двух направлений движения;
— по ул.Бондаренко, от ул.С.Хакима до ул.Чистопольской, приостановление двух направлений движения;
— по ул.С.Хакима, от ул.Ф.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольской, приостановление двух направлений движения, с возможностью сквозного проезда со стороны ул.А.Козина и ул.Нигматуллина;
— по ул.Чистопольской, от съезда с ул.С.Хакима до съезда на ул.Чистопольскую, приостановление трех правых полос движения;
— по ул.Чистопольской, от ул.Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», приостановление трех правых полос движения;
— по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», полное ограничение движения.
До 15.45 будут частично перекрыты следующие улицы:
— на съезде по ул.Декабристов, от Кремлевской дамбы до ул.С.Хакима, приостановление одного направления движения;
— по ул.С.Хакима, от ул.Декабристов до ул.Абсалямова, приостановление двух направлений движения.
Кроме того, с 7 утра до 15.40 для движение транспорта приостановят в обоих направлениях по ул.Пролетарской.
Как указано на сайте мероприятия Казанский триатлон пройдет с 10 по 12 августа. На первые два дня запланирована регистрация новых участников (при наличии свободных мест), а 12-го числа стартуют сами дистанции. Для допуска к соревнованиям необходимо предоставить медицинскую справку, оформленную не ранее 12 марта 2023 года. Принять участие в стартах смогут желающие старше 18 лет.
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