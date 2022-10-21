В Казани перекроют движение по улицам Меридианная и Чистопольская

В ночь на субботу, 22 октября, в столице Татарстана окажется ограничено движение автомобильного транспорта на перекрестке улиц Меридианная и Чистопольская.

Движение будет перекрыто с полуночи до 6 часов утра. Причиной этого станут работы по реконструкции третьего северного коллектора, отмечают в мэрии Казани.

Позднее, 1 ноября, в эти же часы по той же причине окажется закрыт для движения местный проезд по улице Чистопольская около дома №20.

На следующий день, 2 ноября, ночью закроют проезжую часть на перекрестке улиц Абсалямова и Чистопольская. А 4 ноября также в темное время суток перекроют местный проезд по улице Чистопольская возле дома №14.