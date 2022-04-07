В Казани переименуют школу художественной гимнастики

Власти Казани решили переименовать школу художественной гимнастики «Грация». Соответствующее постановление исполкома города подписал его руководитель Рустем Гафаров. Оно опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Теперь муниципальное бюджетное учреждение будет носить название «Спортивная школа олимпийского резерва „Физкультурно-спортивное объединение „Трудовые резервы”».

При этом переименование произведено «в целях модернизации системы подготовки спортивного резерва, сохранения и целевого использования объектов физкультурно-спортивного назначения, совершенствования условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта».

Ранее, зимой 2021 года, власти столицы Татарстана отменили реорганизацию спорткомплекса «Трудовые резервы», к которому предполагалось присоединить спортшколу «Грация» и спортшколу олимпийского резерва Вахитовского района.