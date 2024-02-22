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Новости Татарстана и Казани
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В Казани перестала существовать улица Лучезарная
В Казани переименовали улицу Лучезарная в Курская. Об этом сообщается в новом выпуске сборника документов и правовых актов исполкома.
Причиной стало то, что в Казани отсутствуют объекты недвижимости с такой улицей в адресе. Кроме того, решение принято в связи со «сложившейся адресацией объектов недвижимости по улице Курской».
Переименован участок от улицы Шуртыгина до проспекта Альберта Камалеева, который является продолжением уже существующей улицы Курской. Название же «Лучезарная» исключено из адресного плана Казани.
Кроме того, в Советском районе появится улица, носящая имя востоковеда, педагога, организатора образования в Татарстане Мирзы Махмутова. Она расположится в жилом массиве «Изумрудная долина».
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