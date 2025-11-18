В Казани переименовали остановку «Театр им. Камала» в «Старо-Татарскую слободу»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Остановка общественного транспорта «Театр им. Галиаскара Камала» в центре Казани 19 ноября получит новое название – «Старо-Татарская слобода». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Решение связано с переездом театра в новое здание на улице Хади Такташа. В городском Комитете по транспорту отметили, что новое название соответствует фактическому расположению остановки рядом с историческим районом и поможет упростить навигацию для жителей и туристов.

Переименование затронет 18 автобусных маршрутов – №№ 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 23, 30, 31, 35, 35а, 47, 54, 56, 71, 72, 74, 91 – а также троллейбусы №№ 3, 5 и 7. Транспортные предприятия уже начали обновление электронных и стационарных табло, а также перезапись автоинформаторов.

В мэрии подчеркнули, что изменения не скажутся на расписании движения общественного транспорта. Жителям рекомендовали учитывать новое название при планировании поездок.