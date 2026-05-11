В Казани передали военно-патриотическую литературу для бойцов СВО

Фото: Регионального отделения Партии "Единая Россия"

В Казани состоялась передача военно-патриотической литературы для бойцов специальной военной операции в рамках патриотической акции «Книги СВОим». Проект направлен на поддержку военнослужащих, сохранение исторической памяти и укрепление духовной связи между поколениями через литературу, посвященную подвигу защитников Отечества, истории России и событиям Великой Отечественной войны.

«Акция «Книги СВОим» приобрела особое значение в современных условиях, поскольку литература всегда оставалась не только источником знаний, но и важнейшим инструментом духовной поддержки», – поделилась инициатор акции, член общественной палаты РФ Ольга Павлова.

По ее словам, книги о героизме, мужестве и любви к Родине помогают сохранять внутреннюю связь с историей своей страны, укрепляют моральный дух военнослужащих и напоминают о том, что российский народ на протяжении всей истории проходил через тяжелейшие испытания благодаря единству, вере и преданности Отечеству.

«Участие в акции большого количества жителей Казани, молодежи, образовательных учреждений и общественных организаций стало свидетельством высокой гражданской ответственности и искренней поддержки бойцов специальной военной операции», – подчеркнула Ольга Павлова.

Так же в мероприятии приняли участие Исполнительный секретарь Казанского местного отделения Партии «Единая Россия», депутат Казанской городской Думы Танзиля Ракова, Член генерального совета Партии «Единая Россия», депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов, депутат Казанской городской Думы Руслан Минабутдинов, член Общественной палаты РТ Раниль Нуриев, Руководитель Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Юрий Митюшин и Руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан Айгуль Сабирова.

«Акция «Книги СВОим» – это важный вклад в поддержку наших военнослужащих и сохранение исторической памяти. Сегодня особенно важно объединять общество вокруг патриотических инициатив, передавать молодежи уважение к подвигу защитников Отечества и сохранять правду о героизме нашего народа», – отметил Марсель Шарапов.

В рамках акции собрано и передано более 700 экземпляров военно-патриотической литературы. Среди изданий – произведения Александра Звягинцева «Нюрнберг», книга «Сталин. Судьба и стратегия» Святослава и Екатерины Рыбас, литература о Георгии Жукове, трагедии Бабьего Яра, подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны и исторических событиях, сыгравших ключевую роль в судьбе страны. Конвой с книгами направится в зону проведения специальной военной операции 13 мая 2026 года.

Акция «Книги СВОим» стартовала в столице Татарстана в апреле 2026 года при поддержке Казанского местного отделения Партии «Единая Россия», Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан.