В Казани перед судом предстанет наркокурьер, которого поймали с полкило мефедрона

По версии следствия, в феврале этого года 33-летний казанец устроился наркокурьером. В августе он забрал из тайника около села Куралово Верхнеуслонского района почти полкилограмма мефедрона. В этот момент его задержали сотрудники полиции.

Во время обыска в его квартире нашли 525 граммов гашиша, 32 грамма МДМА и 2 грамма мефедрона. Возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Свою вину мужчина полностью признал. Его заключили под стражу.

Уголовное дело отправили в Приволжский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.