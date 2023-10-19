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Новости Татарстана и Казани
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В Казани перед призывниками на военную службу с концертом выступили студенты КГАСУ
В военном комиссариате Татарстана до конца октября на военную службу отправятся чуть более трети новобранцев осеннего призыва этого года, сообщили в ведомстве.
Сеййчас призывники проходят комплекс профориентационного и медобследования.
Кроме того, для них организовали досуговые и спортивные мероприятия. Администрации районов республики, образовательные учреждения направляют на сборные пункты самодеятельные художественные коллективы.
Сегодня с теплыми пожеланиями и концертной программой перед призывниками выступили студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета.
Всего в осенний 2023 года призыв в воинские части, от Калининграда до Владивостока, для прохождения военной службы по призыву будут направлены более 3 тысяч татарстанцев. Около трети призывников будут проходить службу в подшефных воинских частях.
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