В Казани перед призывниками на военную службу с концертом выступили студенты КГАСУ

В военном комиссариате Татарстана до конца октября на военную службу отправятся чуть более трети новобранцев осеннего призыва этого года, сообщили в ведомстве.

Сеййчас призывники проходят комплекс профориентационного и медобследования.

Кроме того, для них организовали досуговые и спортивные мероприятия. Администрации районов республики, образовательные учреждения направляют на сборные пункты самодеятельные художественные коллективы.

Сегодня с теплыми пожеланиями и концертной программой перед призывниками выступили студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета.

Всего в осенний 2023 года призыв в воинские части, от Калининграда до Владивостока, для прохождения военной службы по призыву будут направлены более 3 тысяч татарстанцев. Около трети призывников будут проходить службу в подшефных воинских частях.