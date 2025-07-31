В Казани перед пешеходными переходами появятся предупреждающие надписи

В Казани перед 22 пешеходными переходами появятся информационные надписи «Внимание! Игьтибар!». Они будут напоминать жителям и гостям столицы РТ о соблюдении правил дорожного движения.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, инициатива будет реализована по решению Исполнительного комитета Казани.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Ранее мы писали, что по данным ГБУ «Безопасность дорожного движения», за шесть месяцев 2025 года на дорогах Татарстана погибли 122 человека, в том числе шестеро детей. Из них 19 были пешеходами.