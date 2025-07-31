В Казани перед пешеходными переходами появятся предупреждающие надписи
В Казани перед 22 пешеходными переходами появятся информационные надписи «Внимание! Игьтибар!». Они будут напоминать жителям и гостям столицы РТ о соблюдении правил дорожного движения.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, инициатива будет реализована по решению Исполнительного комитета Казани.
Ранее мы писали, что по данным ГБУ «Безопасность дорожного движения», за шесть месяцев 2025 года на дорогах Татарстана погибли 122 человека, в том числе шестеро детей. Из них 19 были пешеходами.