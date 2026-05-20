В Казани пенсионерам прочитали лекцию по случаю Дня Волги

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Татарстане состоялась тематическая встреча с пенсионерами по случаю Дня Волги. Мероприятие было организовано в рамках партийных проектов «Старшее поколение» и «Чистая страна» при поддержке Российского общества «Знание», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Для гостей организовали мастер-лекцию, сочетающую образовательный блок с элементами диалога и практической рефлексии. Перед собравшимися выступила лектор общества «Знание», заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева.

Общественница напомнила, что впервые День Волги отметили в 2008 году по инициативе ЮНЕСКО во время международного форума «Великие реки» в Нижнем Новгороде. По ее словам, с тех пор он стал традиционным для многих регионов, потому что Волга – настоящий символ страны».

Основной целью праздника она назвала объединение жителей всех поволжских регионов ради привлечения внимания к экологическим проблемам реки. Для проведения Дня Волги 20 мая выбрали не случайно: это время начала активной навигации, пробуждения природы и традиционных субботников на берегах.

«Волга питает значительную часть промышленности и сельского хозяйства страны. При этом именно колоссальная нагрузка делает реку уязвимой: большая часть сточных вод в ее бассейне поступает без достаточной очистки», – подчеркнула спикер.

Анастасия Исаева также рассказала о национальном проекте «Экологическое благополучие» и о том, какие перемены должны ждать Волгу к 2036 году. Отдельно она осветила федеральный проект «Вода России», который напрямую касается великой реки.

Кроме того, спикер напомнила о партийном проекте, реализация которого, по ее словам, положительно влияет на здоровье реки. Проект «Чистая страна» активно участвует в экологических инициативах. В рамках Дня Волги при его поддержке проходят субботники на берегах, экологические акции с участием волонтеров, студентов и школьников, а также конференции, семинары, уроки в школах и круглые столы, посвященные сохранению экосистемы реки.

Анастасия Исаева призвала пенсионеров присоединяться к работе по сохранению Волги. Она добавила, что штаб открыт для экологических инициатив и каждую среду здесь проходят лекции общества «Знание».