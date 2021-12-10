В Казани педагогов обучат тонкостям работы с особенными детьми

В столице Татарстана состоится серия тренингов «Безграничная Казань» для педагогов образовательных учреждений, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Перед учителями выступит уполномоченный по правам человека в РТ и председатель проектного офиса Центра управления регионом Республики Татарстан Сария Сабурская, отмечает пресс-служба аппарата омбудсмена.

Слушателями первой серии тренингов, организованной в апреле 2021 года, стали работники общественных площадок, где люди чаще всего проводят время с детьми: кафе, игровых центров, театров и библиотек. Теперь к инициативе подключатся и педагоги. Все участники тренингов в дальнейшем смогут сами проводить обучающие мероприятия.

«Рост числа детей с особенностями ментального развития – это общемировая тенденция, и нашу страну она стороной не обошла. Наша цель — подготовить и научить детей, которых профессионалы называют нормотипичными, общаться со сверстниками, имеющих ментальные особенности», — подчеркнула Сария Сабурская.

Омбудсмен РТ пояснила, что такая подготовка представляет собой условие «обратной инклюзии», то есть готовности общества принимать особенных детей и выстраивать отношения на основе толерантности и взаимного уважения.

Проект «Безграничная Казань» организован АНО «Особые дети. Татарстан». Он реализуется на средства гранта Благотворительного фонда «Татнефть».