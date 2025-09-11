В Казани ПАТП-2 установило новые туалеты для водителей и кондукторов

Фото: t.me/kazanpatp2

Казанский МУП «ПАТП №2» установил на ключевых конечных остановках девять новых модульных туалетов для водителей и кондукторов. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба предприятия.

Современные модульные туалеты размещены на самых загруженных конечных остановках города. «Выбор мест был неслучайным: туалеты появились там, где проходит большое количество автобусов МУП «ПАТП №2», где отсутствуют городские муниципальные туалеты», – пояснили на автотранспортном предприятии.

Туалеты российского производства ( поставленные компаниями из Нижнего Новгорода и Воронежа) предназначены только для сотрудников ПАТП №2: двери оснащены электронными замками.



Установлены туалеты на остановках «Речной порт», «Профилакторий» (в поселке Юдино), «Ул. Гудованцева», «Ул. Химическая», «Ул. Можайского», «Ул. Дубравная», «Переулок Дуслык», «Су Анасы» и «Ул. Северополюсная».

Четыре туалета уже подключены к электросети, на остальных объектах сейчас идет подключение.