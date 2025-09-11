В Казани пассажиры в час пик выломали дверь трамвая

Фото: Соцсети

Сегодня утром в Казани пассажиры повредили дверь трамвая. Инцидент произошел в 07:50 на остановке по улице Гвардейская. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Метроэлектротранса», пассажиры начали покидать вагон через одну дверь, вызвав давку, из-за которой дверь вышла из строя.

Чтобы направить трамвай на ремонт в депо, водителю потребовалось предварительно освободить салон от пассажиров. Механики планируют заменить крепежные элементы двери и вернуть ее на место. Вместо неисправного трамвая на линию направили резервный состав, отметили в предприятии.