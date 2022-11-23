В Казани пассажиры автобуса несколько километров проехали с распахнутыми настежь дверьми

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Сегодня вечером не только погода подкидывала жителям Казани неприятные сюрпризы. Так, пассажирам автобуса №46 пришлось несколько километров ехать с открытыми настежь дверьми, рискуя не только замерзнуть и промокнуть, но и, в прямом смысле слова, – собственными жизнями.

«Я сел на парке Победы. Автобус был уже битком набит. Уже тогда были проблемы с закрытием двери. Один из пассажиров пытался сам закрывать створки, однако кондуктор попросила "не ломать". Так с остановки Арбузова ехали с распахнутыми дверьми», – рассказал очевидец «Татар-информу».

На просьбы что-то предпринять, кондуктор лишь отвечала – не ломайте двери! По словам пассажира, было очень страшно – люди при любом повороте или маневре рисковали просто выпасть из автобуса на улицу.

«Так мы проехали минимум пять остановок. Кондуктор встала у открытых дверей, стала звонить руководству. Судя по всему, пассажиров решили пересадить на другой маршрут. Но когда я вышел на своей остановке, дверь так и была открыта, а пассажиры продолжили свой рискованный путь домой», – отметил спикер «Татар-информа».