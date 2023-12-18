В Казани пассажирский поезд наехал на застрявший на рельсах снегоход

Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения снегохода с поездом на переезде в Казани, сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, накануне вечером на ж/д переезде перегона Лагерная - Аракчино столкнулись локомотив поезда «Казань – Москва» и снегоход. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным ведомства, снегоход застрял в колее, водитель не смог вытащить его с железнодорожного пути.

На место происшествия выезжали помощник Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.