Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани пассажирский поезд наехал на застрявший на рельсах снегоход
Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения снегохода с поездом на переезде в Казани, сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, накануне вечером на ж/д переезде перегона Лагерная - Аракчино столкнулись локомотив поезда «Казань – Москва» и снегоход. В результате ЧП никто не пострадал.
По данным ведомства, снегоход застрял в колее, водитель не смог вытащить его с железнодорожного пути.
На место происшествия выезжали помощник Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте.
Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников