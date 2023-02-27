В Казани пассажирский автобус протаранил легковушку, от удара авто перевернулось на крышу

В Казани пассажирский автобус протаранил легковое авто, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня днем на улице 1 мая напротив дома №19.

По предварительной информации, водитель пассажирского транспорта врезался в стоящую у обочины «Ладу». От мощного удара отечественный автомобиль перевернулся на крышу.

В результате аварии никто не пострадал. Подробности ДТП уточняются.