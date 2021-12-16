В Казани пассажиров эвакуировали из-за неисправности автобуса

Утром в соцсетях появилось видео с одной из остановок общественного транспорта в Казани. На кадрах видно, как из салона автобуса валит белый дым.

Как рассказал ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, у автобуса вышел из строя аккумулятор, произошло самоторможение, из-за чего перегрелся тормозной барабан и началось парение.

«Экипаж автобуса действовал строго по инструкции: пересадил пассажиров в другой автобус и вызвал техническую службу предприятия. Пострадавших в инциденте нет», – пояснил Темляков.

Автобус доставили в гараж, где его осмотрели техники. Все неисправности были устранены, сейчас автобус вышел вновь на маршрут.

