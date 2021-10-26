В Казани пассажиров без масок в автобусах начали ловить по-новому

Сегодня утром в казанских автобусах прошел очередной рейд на пассажиров без масок. При этом в этот раз проверяющие были не в служебной форме и без опознавательных знаков на одежде.

«Пассажиры привыкли, что проверки проводят сотрудники в форме. Многие пассажиры видят, что заходит проверяющий, надевают маски. Когда проверяющий вышел из автобуса и общественный транспорт поехал по маршруту, пассажиры снимают маски. Принято решение: осуществлять проверку будут сотрудники контрольно-ревизионных служб без отличительных знаков на одежде», – рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Рейд прошел утром с 9 до 10 часов на остановке «Площадь Тукая». За этот час было выявлено 56 пассажиров без маски, причем в одном из автобусов проверяющие обнаружили сразу 8 нарушителей. Перевозчики заходили в автобус без формы, просили надеть маску и при необходимости показывали удостоверение.

Одна из пассажирок тем не менее отказалась надеть маску, нагрубив проверяющему. Однако, когда сотрудник предъявил удостоверение, женщина сразу извинилась и достала маску.

Перевозчики не могут штрафовать пассажиров: они могут лишь попросить надеть маску или остановить автобус, пока нарушитель не выйдет из его салона. В связи с этим Ассоциация перевозчиков просит главу МВД по РТ Артема Хохорина оказать поддержку: направить в помощь несколько сотрудников полиции на проверку в общественный транспорт.