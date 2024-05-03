В Казани пассажирка автобуса украла у кондуктора мобильный телефон

В Казани задержали пассажирку автобуса №36, которая украла мобильный телефон у кондуктора , сообщают в Комитете по транспорту.

Инцидент произошёл сегодня вечером на остановке «Школа №70». Пассажирка автобуса схватила мобильный телефон, который лежал на месте кондуктора, и выбежала на улицу.

За ней из автобуса выбежали молодой человек и кондуктор. Неравнодушный пассажир помог задержать злоумышленницу и передать ее полицейским.

При задержании пассажирка вырвала сережку из уха кондуктора. Пострадавшая написала заявление в полицию.