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В Казани пассажирка автобуса украла у кондуктора мобильный телефон
В Казани задержали пассажирку автобуса №36, которая украла мобильный телефон у кондуктора , сообщают в Комитете по транспорту.
Инцидент произошёл сегодня вечером на остановке «Школа №70». Пассажирка автобуса схватила мобильный телефон, который лежал на месте кондуктора, и выбежала на улицу.
За ней из автобуса выбежали молодой человек и кондуктор. Неравнодушный пассажир помог задержать злоумышленницу и передать ее полицейским.
При задержании пассажирка вырвала сережку из уха кондуктора. Пострадавшая написала заявление в полицию.
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